В Волгограде обокрали ювелирный салон на 45 миллионов рублей

Фото: МВД России.

В конце марта 2021 года сотрудники ювелирного салона «Клеопатра» в Центральном районе Волгограда не досчитались товара на 45 миллионов рублей: ночью воры разбили окна и вынесли часы, украшения из драгоценных металлов. «Ограбление века» попало на камеры видеонаблюдения, но установить личности преступников сразу не удалось – они закрыли лица масками. Следственные органы полиции Волгограда завели уголовное дело по статье «Кража».

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что все соучастники сразу после совершения противоправного деяния покинули город Волгоград, причем двое из них выехали за пределы страны и находятся на территории Республики Беларусь. Спустя несколько дней они вернулись в Россию и были задержаны в аэропорту Домодедово. Их сообщники также задержаны, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе МВД России.

Также стражи порядка не исключают, что подозреваемые причастны к аналогичным преступлениям в Ставрополье и Крыму. Сейчас все находятся под стражей.