В Волжском пьяный водитель без прав перевернулся на иномарке: мужчина в больнице

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области не все водители обладают культурой вождения. Они нарушают правила движения, причем очень грубо, садясь за руль пьяными. Накануне ночью, 11 мая, в Волжском 49-летний мужчин решил поехать на своем «Ford Focus». При этом водитель был нетрезв, ранее его уже лишили прав за пьяную езду. Но наказание его не образумило. На улице Карбышева во втором часу ночи напротив дома №110 волжанин потерял контроль за дорожным движением, не справился с управлением, от чего иномарка перевернулась, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП 52-летний пассажир автомашины осмотрен на месте ДТП, от госпитализации отказался. Водитель доставлен в больницу, - добавили в региональном Главке МВД.

Пока севший за руль пьяным мужчина находится на лечении. Но в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему может грозить до двух лет тюрьмы.