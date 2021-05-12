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Общество12 мая 2021 10:33

Под Волгоградом глава села отдал теще в аренду муниципальное помещение под магазин

Чиновника оштрафовали на 15 тысяч рублей
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Прокуратура Иловлинского района Волгоградской области добилась привлечения к административной ответственности главы Ширяевского сельского поселения: он отдал в аренду своей теще муниципальное помещение, а родственница благополучно обустроила там магазин. Чиновника оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение статьи «Ограничение конкуренции органами местного самоуправления».

- Вопреки указанным требованиям глава без проведения конкурсных процедур предоставил в аренду матери своей супруги муниципальное помещение под обустройство магазина, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

После вмешательства надзорного органа ИП освободила помещение.