Под Волгоградом глава села отдал теще в аренду муниципальное помещение под магазин

Прокуратура Иловлинского района Волгоградской области добилась привлечения к административной ответственности главы Ширяевского сельского поселения: он отдал в аренду своей теще муниципальное помещение, а родственница благополучно обустроила там магазин. Чиновника оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение статьи «Ограничение конкуренции органами местного самоуправления».

- Вопреки указанным требованиям глава без проведения конкурсных процедур предоставил в аренду матери своей супруги муниципальное помещение под обустройство магазина, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

После вмешательства надзорного органа ИП освободила помещение.