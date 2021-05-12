В Волгограде на месяц сузили дорогу на Профсоюзной

На улице Профсоюзной в течение месяца для проезда будут две полосы вместо четырех Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ворошиловском районе Волгограда сузили для проезда автомобилей улицу Профсоюзная. С сегодняшнего утра и целый месяц на магистрали изменилась схема движения по направлению от улицы Козловской к Социалистической. Транспорт теперь курсирует по двум полосам улицы Профсоюзная – по одной в каждую сторону. Временная схема движения действует с 8.00 12 мая и до 22.00 11 июня. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сужение проезжей части ввели из-за подключения жилого комплекса к общегородским сетям водоснабжения и водоотведения, а также к ливневой канализации.

- Данные мероприятия проводятся без ограничения подачи ресурсов потребителям Ворошиловского района, - уточнили в мэрии.

После окончания работ по подключению новостроек к инженерным сетям подрядчик обязан восстановить проезжую часть с укладкой двух слоев асфальта. Во время измененной схемы движения на улице Профсоюзной водителей просят быть внимательнее при выборе маршрута и заранее планировать поездки в Ворошиловском районе.