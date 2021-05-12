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Общество12 мая 2021 9:46

В Волгограде крупный завод оштрафовали за отходы производства

Промпредприятие выплатит 20 тысяч рублей за повторное нарушение закона
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Суд Советского района Волгограда оштрафовал ОАО «Волгограднефтемаш» за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм при обращении с отходами. Причем это второе нарушение за год. Промпредприятие заплатит 200 тысяч рублей.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора установили, что руководство проигнорировало правила транспортировки песка формовочного горелого. Он образуется в результате производственной деятельности завода, специалисты должны были оценить его класс опасности и согласовать с надзорным ведомством. Однако этого не сделали. В итоге компания заключила договор на продажу песка, который перевозился покупателем.

- ОАО привлечено к административной за повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора.