В Волгограде крупный завод оштрафовали за отходы производства

Суд Советского района Волгограда оштрафовал ОАО «Волгограднефтемаш» за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм при обращении с отходами. Причем это второе нарушение за год. Промпредприятие заплатит 200 тысяч рублей.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора установили, что руководство проигнорировало правила транспортировки песка формовочного горелого. Он образуется в результате производственной деятельности завода, специалисты должны были оценить его класс опасности и согласовать с надзорным ведомством. Однако этого не сделали. В итоге компания заключила договор на продажу песка, который перевозился покупателем.

- ОАО привлечено к административной за повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора.