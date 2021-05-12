Защитник волгоградского «Ротора» получил вызов в молодежную сборную России

Фото: СК "Ротор"

Близится к завершению сезон Российской премьер-лиги. Но до отдыха некоторым футболистам еще далеко. В конце мая начнется подготовка к чемпионату Европы. Пройдут сборы и у молодежных команд, у которых свой график матчей и турниров. В расположение молодежной сборной России вызов получил защитник волгоградского «Ротора» Данил Степанов. 21-летний футболист должен будет 29 мая приехать на подмосковную базу в Новогорск. Именно там и начнется подготовительный цикл команды. Всего вызов получили 27 футболистов, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Российского футбольного союза.

После нескольких тренировочных дней молодежная сборная России отправится в Софию. Там российские футболисты 3 июня сыграют товарищеский матч со сверстниками из Болгарии. А уже 6-го числа россияне в Белграде встретятся с командой Сербии. Эти встречи пройдут в рамках подготовки к новому отборочному циклу чемпионата Европы 2023 года.

Данил Степанов не в первый раз вызывается в молодежную сборную России. Однако игрок не привлекался в команду тренерским штабом Михаила Галактионова для участия в групповом этапе молодежного ЕВРО, который прошел в марте. Добавим, что в конце мая Степанов уже перестанет являться игроком «Ротора». По окончании сезона РПЛ он вернется из аренды в казанский «Рубин».