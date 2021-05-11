В Волгограде жители шести районов останутся без света 12 мая

Электричество вернутся в дома волгоградцев до 17.00 Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 12 мая, 6 районов Волгограда останутся без света. Однако отключения электроэнергии будут плановыми из-за профилактических работ. Они должны завершиться до наступления темноты на улице. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричество частично отключат в Центральном, Красноармейском, Кировском, Советском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах.

В Центральном районе с 10.00 до 13.00 будет обесточен лицей №5 на улице Мира, 26. А с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители домов на улице Глазкова, 22 и проспекте Ленина, 59р.

В Красноармейском районе света не будет с 10.00 до 17.00 по следующим адресам: переулок Веселый, 9а (АО «ВМЭС» ЮРЭС); улица Бутурлиновская, 1-35, 26а, 26-40, 42; улица Навлинская, 2-10, 43-51, 44-52; переулок Озерный, 1-5, 4; улица Городовикова, 1-9, 4-8, 1/8, 5/1, 5/2, 4/2, 10/1, 10-20, 11-19; переулок Озерный, 6, 11, 11/2; переулок Шлюзовой, 5, 5/1.

Весь день без электроэнергии останется частный сектор в Дзержинском районе. С 9.00 до 17.00 не будет света по адресам: улица Качинцев, 92а, 94-102; переулок Новоустюжский, 2-18, 18а, 1-15; улица Смоленская, 27, 27б; улица Водораздельная, 1а, 1-13, 2-12; улица Мариновская, 1-7, 2-8; улица Новосокольническая, 2-6, 12-28; улица Великолукская, 1а, 1-5, 2а, 2-8; улица Закарпатская, 1, 1а. С 9.00 до 12.00 электроснабжение отключат на улице Истринской 1/2, 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5-13, 15/1, 15/2, 15/3, 17-23, 19а, 20, 22; на улице Карла Либкнехта, 10/1, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3, 14/1, 14/2, 14/3, 16/2, 16/3, 18, 20, 20/2, 20/3, 22/2, 22/4, 24/1, 24/3, 26/1, 26/2, 26/4, 28, 30-38, 38/1, 38/3, 40/1, 40/3, 42/1, 42/2, 44, 48, 50, 52/2, 52/3, 52/4, 54/2, 56, 58, 60/1-60/4, 62/1-62/4, 64, 64/3, 64/4, 66.

В Краснооктябрьском районе электричество будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 на проспекте Металлургов, 7, 12, 18, 20, 22, 24, 24а, 28; на улице Таращанцев Таращанцев, 7, 9; на улице Гончарова, 6, 8.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 свет отключат по адресам: улица Краснолиманская, 6-22, 15а-23; улица Нижнетагильская, 2, 4, 4а, 10-24; переулок Лиговский, 8-36, 11-43; улица Пожарского, 2-12, 1-11; переулок Краснолиманский, 1а-13, 4-10.

В Советском районе из-за профилактических работ без телевизоров и с неработающими холодильниками с 9.00 до 17.00 останутся жители улицы Вешенской, 2-30, 2а, 12а, 24а, 30а, 3-11, 15-33, 29а, 11а, 19а; улицы Морозовской, 3-33, 13а, 29а, 10-26, 14а, 16а, 22/1; улицы Суровикинской, 9а.