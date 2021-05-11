В Волгоградской области школы, больницы и учреждения соцзащиты проверят на антитеррористическую защищенность

В Волгоградской области учреждениях социальной сферы проверят на антитеррористическую безопасность Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области пройдут тренировки по вопросам обеспечения комплексной безопасности. В учреждениях социальной сферы и на территориях с массовым пребыванием людей состоятся комиссионные обследования. Такие задачи поставил губернатор Андрей Бочаров, сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона. Из-за трагедии в школе в Казани в Волгоградской области различные объекты и учреждения проверят на предмет соответствия их требованиям к антитеррористической защищенности.

Учения пройдут в детских садах, школах, вузах, больницах, поликлиниках, в учреждениях соцзащиты населения, в том числе с круглосуточным пребыванием граждан. Тренировки состоятся по вопросам организации режимно-досмотровых мероприятий, пропускного режима и обеспечения комплексной безопасности на объектах и территориях с массовым пребыванием жителей.

Напомним, сегодня утром губернатор Волгоградской области потребовал усилить безопасность в общеобразовательных учреждениях после трагедии в школе Казани, в которой террористы расстреляли учеников и учителей. В волгоградских школах, лицеях и гимназиях проведут специальные инструктажи с учителями и беседы с детьми.