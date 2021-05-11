Волгоградские следователи сообщили Александру Бастрыкину новые результаты расследования гибели двоих поисковиков

Фото: Следственный комитет РФ

Сегодня, 11 мая, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, во время которого ему доложили о новых результатах расследования гибели двоих поисковиков в Волгоградской области. Руководство регионального Следственного управления СКР сообщило, что была изъята документация о проведении инструктажа о безопасности. Также были опрошены представители поискового движения, которые вели раскопки в Городищенском районе. Как сообщили «КП-Волгоград» в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в профильные ведомства с тем, чтобы было акцентировано внимание на риски при проведении подобных патриотических мероприятий и их предупреждение.

Напомним, трагедия случилась за несколько дней до Дня Победы. 6 мая рядом с поселком Самофаловка в Городищенском районе во время поисковых работ взорвалась мина времен Великой Отечественной войны. Поисковые работы велись на высоте «Огуречная». В результате происшествия скончались два члена поискового отряда «Память» из поселка Новосергиевка Оренбургской области. На месте взрыва погибли 60-летний мужчина и 15-летний подросток.

Поисковый отряд «Память» приехал в Волгоградскую область на раскопки. Группа состояла из 15 человек, 11 из которых – подростки.