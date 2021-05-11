Волгоградцы за 4 месяца заплатили 30,8 миллиарда рублей налогов

УФНС по Волгоградской области подвело итоги за январь-апрель 2021 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Управление Федеральной налоговой службы подсчитало, какую сумму волгоградцы внесли в бюджет Волгоградской области в качестве налогов. Были подведены итоги четырех месяцев 2021 года. С января по февраль в консолидированный бюджет региона поступило 30,8 миллиарда рублей налоговых платежей. Как сообщили «КП-Волгоград» в УФНС по Волгоградской области, темп роста составил 106%.

Были выделены 4 основных источника поступлений в областной бюджет. Наибольшую часть составили налоги на доходы физических лиц. По ним поступления превысили 11 миллиардов рублей. Сумма налога на прибыль составила 7,4 миллиарда, поступления с налога на имущество организаций – 2,5 миллиарда. С упрощенной системы налогообложения бюджет пополнился за 4 месяца на 2,7 миллиарда рублей.

Из 30,8 миллиарда рублей в федеральный бюджет было перечислено 8,6 миллиарда. Темп роста составил 18%. Положительную динамику в 15% показали страховые взносы. Во внебюджетные фонды поступило 19,1 миллиарда рублей.