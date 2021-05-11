«Он болен, куда его направили мысли, неизвестно»: в Волгограде третьи сутки ищут мужчину с острым психозом

Алексей Ляхов. Фото предоставлено Сергеем Ляховым.

В Волгограде уже третьи сутки ищут Алексея Ляхова. Мужчина ушел из дома 8 мая. И до сих пор родные волгоградца не знают, куда он мог уйти. При этом перед исчезновением житель поселка Максима Горького оставил записку. Об этом «КП-Волгоград» рассказал брат Алексея Сергей Ляхов. Но куда уходит, волгоградец не указал. При этом у мужчины есть проблемы со здоровьем.

- Мы обращались в полицию. Нет никаких предположений, куда он мог уйти. Он болен, куда его направили мысли, даже представить сложно. У Алексея острый психоз, с этим диагнозом он лежал в больнице, - сообщил Сергей Ляхов.

Алексею Ляхову 39 лет. Его рост – 180 сантиметров, а телосложение – худощавое. На лице мужчина имеет небольшую бороду. В день пропажи он был одет в черную болоньевую куртку, синюю футболку, серые спортивные штаны, черные кроссовки. Тех, кто видел Алексея, его родные просят звонить по номеру телефона 8-927-530-25-80.