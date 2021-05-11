Под Волгоградом 4-летний мальчик умер, подавившись сухарями

7 мая в одном из частных домов в селе Добринка в Жирновском районе Волгоградской области погиб 4-летний мальчик. Он умер от асфиксии – подавился сухарями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Известно, что в день трагедии многодетная мать оставила четверых несовершеннолетних с сожителем.

- Мальчик отыскал в шкафу упаковку панировочных сухарей и стал употреблять их в пищу, в результате закрыв сухой съедобной массой дыхательные пути, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Отметим, что семья характеризуется отрицательно. Дети уже попадали в реабилитационные центры, детдом. Мать забрала их, но при этом не устроилась на работу, с гражданским мужем периодически употребляла спиртное. Да и в момент смерти мальчика отчим был пьян.

Сейчас из семьи изъяли всех детей – трех сестер, самой старшей всего1 0 лет.

- В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка бездействию органов системы профилактики, - отметили в ведомстве.