Под Волгоградом завершилось строительство проблемной трехэтажки

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области завершилось строительство дома в ЖК «Заречье», который находится в Краснослободске. Жилое здание в Среднеахтубинском районе состоит всего их трех этажей. Но недобросовестный застройщик не смог довести возведение до конца, оставив волгоградцев без своих квадратных метров. Строительство дома №28 по улице Чулкова в Краснослободске было заморожено из-за нехватки средств у застройщика ООО «Рекламный центр «ОКО», рассказали «КП-Волгоград» в региональной инспекции государственного строительного надзора. Работы не велись на протяжении трех лет.

Однако права обманутых дольщиков удалось восстановить. Администрация области заключила контракт с ООО «Дельта». Компания в ноябре прошлого года возобновила строительство, а 27 апреля трехэтажка была готова и введена в эксплуатацию. К новоселью готовятся 39 семей дольщиков. А новый застройщик получил компенсационный земельный участок для реализации собственного жилищного проекта.

Отметим, на улице Чулкова есть еще один проблемный ЖК – «Изумрудный город». Ранее руководитель компании-застройщика получил срок, но условный. Только осенью прошлого года дольщики смогли получить ключи от своих квартир в малоэтажных новостройках. Хотя возводить ЖК «Изумрудный город» начали еще в 2015 году.