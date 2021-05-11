В школах Волгограда после трагедии в Казани пройдут проверки

Школы проверят на безопасность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшная трагедия произошла 11 мая в Казани. В школу №175 ворвался парень, вооруженный автоматом, и устроил бойню. Девять детей погибли, в больницах еще двадцать человек. После такого проверки безопасности устроят в школах Волгограда. Как сообщили «КП-Волгоград» в департаменте по образованию администрации города, школам, лицеям и гимназиям поручили организовать работу по усилению принятых мер безопасности.

- В том числе необходимо провести обследования школ на предмет их соответствия требованиям к антитеррористической защищенности, - добавили в ведомстве.

Кроме того, в ближайшее время в волгоградских в школах, лицеях и гимназиях проведут специальные инструктажи с учителями и беседы с детьми.

Напомним, охрана в разных школах сильно отличается. Где-то установлены электронные системы входного контроля, рамки и турникеты, которые контролирует охранник. Где-то есть тревожная кнопка и бабушка-вахтерша на входе, которая вряд ли сможет не допустить в школу посторонних, тем более, вооруженных людей.

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