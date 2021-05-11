В Волгограде избивший работников перинатального центра парень не хотел в тюрьму

Решение Волгоградского областного суда вступило в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградский областной суд 11 мая рассмотрел апелляцию 22-летнего Эмиля Абиева, который в региональном клиническом перинатальном центре №2 избил сотрудников. Парень хотел отделаться условным сроком, поэтому его защита оспорила решение Волжского городского суда. Было установлено, что 30 декабря 2019 года во втором часу ночи волгоградец приехал в медучреждение после звонка от своей подруги, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. В перинатальном центре находившаяся на 7-м месяце беременности девушка отказалась от рекомендации медиков остаться на сохранении. Вдобавок она пожаловалась по телефону своему парню.

Примчавшийся в состоянии алкогольного опьянения Эмиль получил замечание от работников перинатального центра. За это он избил их - 39-летнего врача и 64-летнюю медсестру. Это попало на камеры видеонаблюдения. А судили жителя Волжского не только за побои.

- В ходе судебного следствия была доказана причастность подсудимого к ограблению знакомого, а также к присвоению денежных средств и телефона друга, которые последний оставил фигуранту уголовного дела на временное хранение, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Вину парень полностью признал. Волжский суд наказал его 4-летним лишением свободы в колонии общего режима. Эмиль хотел условный срок и подал апелляцию. Но Волгоградский областной суд, учитывая мнение прокуратуры, оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.