На майские праздники прививку от коронавируса сделали 12 тысяч волгоградцев

Фото: пресс-служба областной администрации.

С 30 апреля по 10 мая в Волгограде и области продолжили работу прививочные пункты, в том числе в торговых центрах. Порядка 12 тысяч волгоградцев за праздничные дни сделали первую прививку от коронавируса. У более чем 38 тысяч желающих подошли сроки на получение второй дозы вакцины. Все они благополучно завершили полную иммунизацию.

Важно отметить, что такие центры в ТРК оказались очень удобны для горожан. Свыше полутора тысяч человек вакцинировались как раз совершая покупки. Половина из них в период праздников получили и вторую прививку.

- В регионе организованы 62 стационарных прививочных пункта, 12 работают в ТЦ и ДК, а по заявкам предприятий вакцинацию сотрудников проводят выездные бригады. Инвалидов и пожилых жителей доставляют специальным транспортом, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.