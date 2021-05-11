Спустя неделю сбежавшую из дома 15-летнюю школьницу нашли в Волгограде

Восьмиклассница уехала в Волгоград, никому ничего не сказав. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Неделю – с 3 мая - родные, волонтеры и полиция искали 15-летнюю Алтынай С. Из Палласовского района Волгоградской области. Девушка ушла из дома и пропала. 9 мая ее нашли. Она прогуливалась по торговому центру. Жива и здорова.

- Сообщение о пропаже школьницы поступило в полицию утром 4 мая. Родные рассказали, что девушка накануне вечером ушла из дома и не вернулась. К поискам восьмиклассницы привлекли сотрудников полиции из всех районов области. Почти неделю о ней не было никаких вестей. А 9 мая ее увидели в одном из торговых центров Волгограда. Как выяснилось, девушка просто уехала в гости к своему приятелю, а родителям ничего сообщать не стала, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Школьница призналась, что не поставила родителей в известность о своей поездке, так как знала, что ее не отпустят в Волгоград. Все эти дни она жила с семьей своего приятеля. В День Победы пошла погулять по торговому центру, где ее и обнаружили.

- Восьмиклассницу уже доставили домой. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, - уточняют в региональном Главке.