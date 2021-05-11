За сутки аферисты украли у волгоградцев полмиллиона рублей

Сразу после праздников мошенники обогатились за счет наивных жителей Волгоградской области на полмиллиона рублей. Потерпевшие переводили аферистам все свои сбережения. Так, 55-летний житель Камышина, обычный рабочий, лишился 210 тысяч рублей, а 33-летняя женщина из Калачевского района перевела незнакомцам 255 тысяч. Схема в обоих случаях была одна.

- Незнакомец сообщил, что на заявителя пытаются незаконно оформить кредит и для отмены убедил перевести деньги на «безопасный счет». Женщина под этим же предлогом сообщила злоумышленнику CVV-код банковской карты и цифры из смс, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Преступников ищут. Волгоградцам же напоминают: не доверяйте незнакомцам! Если «сотрудник банка» просит назвать данные карточек – это аферист. По всем волнующим вопросам лучше обратиться в финансовую организацию.