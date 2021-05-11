Под Волгоградом приступили к ремонту моста через реку Медведица

Этот мост был построен 35 лет назад и его впервые капитально отремонтируют. Фото администрации ВО.

Наконец-то старенький мост через реку Медведица в Жирновском районе Волгоградской области дождался ремонта. Сегодня специалисты подрядной организации ООО «Мостдорсервис» приступили к его обновлению. Ремонт будут делать капитальный, работы много, так что сдать объект планируют только в следующем – 2022 году.

Этот мост был построен 35 лет назад. В последние годы из-за трещин пришлось даже запретить проезд по нему для тяжелых грузовиков. Поэтому его включили в госпрограмму «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области».

- Специалистам предстоит полностью заменить конструктивные слои мостового полотна, отремонтировать опоры и балки пролётного строения, уложить новый асфальт на мосту и подъездах к нему. Важно, что при устройстве верхнего слоя покрытия будет применен литой асфальтобетон, устойчивый к образованию трещин и обеспечивающий гидроизоляцию конструкций пролётного строения, - уточняют в облкомдоре.

А еще здесь смонтируют новое освещение, установят барьерное и перильное ограждения.