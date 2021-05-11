Сотрудники ГИМС не смогли оспорить приговор: за смерть 11 человек на катамаране в Волгограде им дали по 3 года колонии

Инспекторов ГИМС признали виновными в том, что они разрешили без проверки работу пристани, откуда в последний путь отправился катамаран "Елань". Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Бывшие инспекторы ЦИО ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» Сергей Петров и Елена Белякова все-таки отправятся за решетку: их признали виновными в трагедии с катамараном, которая произошла в Волгограде в июне 2018-го. Напомним, в столкновении «Елани» и баржи погибли 11 человек. Сотрудников ГИМС обвинили в том, что они выдали разрешение на работу ООО «Пристань», хотя там были нарушения. Именно с этой пристали и отправился в последний путь катамаран с 16-ю пассажирами на борту, то есть с явным перегрузом. Владелец судна, он же капитан, он же бывший депутат Дмитрий Хахалев, будучи изрядно пьяным, не заметил в темноте баржу и врезался в нее на полном ходу. 11 человек (в том числе и Хахалев) утонули, пятерым удалось выжить, но трое из них получили тяжкие телесные повреждения.

- В суде установлено, что Сергей Петров и Елена Белякова выдали разрешение на работу пристани в навигацию 2018 года, хотя даже не выезжали на место с проверкой. Их признали виновными в превышении полномочий и приговорили каждого к 3 годам колонии общего режима. Правда, Беляковой дали отсрочку до достижения ее ребенком 14-летнего возраста (то есть до 2028 года). Бывшие инспекторы пытались оспорить решение Дзержинского райсуда и подали апелляцию. Но апелляционный суд оставил вердикт без изменения, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградских судов. - За гражданскими истцами признано право на удовлетворение их исков в порядке гражданского судопроизводства.