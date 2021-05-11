В Волгограде буйный посетитель сломал нос барменше и проломил голову ее брату

Драчуна уже задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для 36-летней сотрудницы волгоградского кафе "Причал" майские праздники закончились в больнице: у нее сломан нос, а брату, который встал на ее защиту, и вовсе проломили голову. Полиция уже задержала дебошира.

Началась эта потасовка в одном из заведений Краснооктябрьского района 7 мая: там вспыхнула драка между посетителями. 36-летняя барменша решила разнять драчунов, но в итоге досталось и ей. Женщине сломали нос. Волгоградка пожаловалась на это своего 30-летнему брату, тот примчался с еще одним родственником в бар и разыскал обидчика сестры. Дальнейшие разборки шли уже на улице в одном из дворов.

- Между мужчинами завязалась драка. В ходе потасовки 30-летний брат сотрудницы кафе получил серьезные травмы. Медики диагностировали у него множественные переломы костей лицевого скелета, перелом костей носа, множественные травмы мягких тканей головы и шеи. Кроме того, в него стреляли. Мужчина получил ранение в голову из травматического пистолета, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Сам дебошир с места «побоища» сбежал. На месте разборок остались только пустые гильзы и футболка драчуна. Но полиции хватило и этого, чтобы его найти.

- Преступником оказался 30-летний местный житель. Безработный. Он уже во всем сознался. Сейчас находится на подписке о невыезде. Травматический пистолет у него изъяли, - сообщают в региональном Главке. - На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Грозит ему до 4 месяцев ареста.