Родители ребенка-инвалида из Волгограда добились бесплатных лекарств через прокуратуру

9-летний мальчик с инвалидностью из Волгограда жизненно нуждался в препарате «Циклоспарин» и по законодательству имел право на бесплатное обеспечение, но родителям приходилось покупать лекарства за свое счет. А стоят они недешево. После жалоб вместо рекомендованных врачами таблеток, волгоградцам предложили аналоговый препарат. Однако медики настоятели – лекарство не подлежит замене. Родители обратились в прокуратуру.

Надзорный орган провел проверку и направил дело в суд с требование обязать облздрав обеспечить мальчика препаратом.

- Ворошиловский районный суд в связи с чем решение было обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке. Облсуд разделил мнение прокуратуры, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас семья, воспитывающая мальчика, получила нужные лекарства.