Глава Волгоградской области потребовал усилить безопасность в школах после трагедии в Казани

Фото администрации ВО.

Сегодня, 11 мая 2021 года, на оперативном совещании у губернатора Волгоградской области главный вопрос – организация и проведение «последнего звонка» и итоговых экзаменов в регионе. После трагедии в Казани, где террористы расстреляли в школе восемь человек, Андрей Бочаров поручил подчиненным усилить меры безопасности.

Учеба нынче школьникам дается не просто: дистанционный режим, ограничения по коронавирусу, а теперь еще больше усилят контроль из-за ЧП в Татарстане. Но последний звонок и экзамены никто отменять не будет.

«В этом «Последний звонок» пройдет в очном формате, конечно, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и требований», - отметил на совещании Бочаров.

Отметим, что в этом году "Последний звонок" в волгоградских учебных заведениях прозвенит 22 мая. Как уточняют в администрации региона, государственную итоговую аттестацию будут проходить 22210 девятиклассников и 9896 одиннадцатиклассников. В городах и районах области уже сформированы 74 пункта проведения ЕГЭ для выпускников 11-х классов и прошлых лет. Сейчас эти пункты активно готовят к проведению экзаменов.

Также сегодня глава региона поручил подчиненным вместе с оперштабом проработать и представить предложения по срокам и формату проведения торжественных мероприятий для вручения выпускникам школ аттестатов об образовании.