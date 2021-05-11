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Общество11 мая 2021 11:44

На майские праздники волгоградцы улетали отдыхать в Сочи, Краснодар и Москву

За десять дней волгоградский аэропорт обслужил более 44 тысяч пассажиров
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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За десять дней волгоградский аэропорт обслужил более 44 тысяч пассажиров.

За десять дней волгоградский аэропорт обслужил более 44 тысяч пассажиров.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

44 тысячи пассажиров обслужил волгоградский аэропорт в период длинных майских праздников. Особый пик пришелся на 1 и 8 мая: каждый день самолеты выполняли более 30 рейсов. Всего же за первые десять дней последнего месяца весны число взлетно-посадочных достигло 200. Это, несомненно, рекорд, по сравнению с прошлым годом, когда из-за пандемии пассажиропоток резко упал.

Многие волгоградцы предпочли уехать из города-героя и немного отдохнуть. Самыми популярными направлениями стали традиционно Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодар, Сочи и Новосибирск. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Всего самолеты выполняли рейсы по 19 направлениям (помимо озвученного списка это - Ростов-на-Дону, Казань, Астрахань, Брянск, Симферополь, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Челябинск, Омск, Самара, Новый Уренгой, Красноярск).