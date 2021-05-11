В Волжском арестовали водителя иномарки, избившего до реанимации маршрутчика

Волжанина, избившего маршрутчика, задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Волжском задержали 40-летнего мужчину, который избил до реанимации водителя маршрутного такси. С кулаками он накинулся на маршрутчика из-за банального конфликта на дороге. Теперь ему светит тюрьма.

В последнее время участились конфликты на волгоградских дорогах: в апреле владелец легковушки забил до смерти водителя «ГАЗели», потом в Волгограде маршрутчик избил битой водителя автобуса, и вот в мае в числе пострадавших оказался 57-летний водитель маршрутного такси – его избил мужик на иномарке.

- Произошло это 3 мая. Водителя иномарки разозлило агрессивное вождение маршрутчика. В порыве гнева он набросился на оппонента сначала с оскорблениями, а потом и с кулаками. Избил сильно. Правда, водитель маршрутки сразу вызывать полицию на место разборок не стал, а отправился домой. Но дома он резко почувствовал себя плохо и вызвал «скорую», - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в УМВД по Волжскому.

Медики диагностировали у маршрутчика разрыв внутреннего органа и срочно госпитализировали. К счастью, потерпевшего спасли. А полиция тут же занялась поисками дебошира. Нашли. Им оказался 40-летний волжанин. На него уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Грозит ему наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - уточняют в ведомстве.