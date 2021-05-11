На волгоградских дорогах после праздников образовались пробки

Сегодня, 11 мая, отдохнувшие в майские праздники волгоградцы поехали на работу. С самого утра на некоторых дорогах так много транспорта, что автомобилистам приходится стоять в пробках. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал «Яндекс. Пробки», самый пик пришелся на 8-9 утра: загруженность достигла шести баллов. После 10 часов пошла на спад. Сейчас пробки оцениваются в четыре балла.

Особенно не повезло тем, кто поехал через Волжскую ГЭС: из-за ремонта и большого потока машин образовался затор. Есть пробки на Рокоссовского, Рабоче-Крестьянской, Ардатовской, проспекте Ленина и других. По районам: движение затруднено в Центральном, Дзержинском, Ворошиловском.