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Происшествия11 мая 2021 10:18

Под Волгоградом «десятка» протаранила такси: четыре человека в больнице

А в центре Волгограда жуткую аварию с такси устроил пьяный мужчина на иномарке
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Виновником аварии стал водитель отечественной машины, который пошел на необдуманный обгон на трассе.

Виновником аварии стал водитель отечественной машины, который пошел на необдуманный обгон на трассе.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За сутки 10 мая в Волгоградской области в ДТП попали сразу две машины такси. Причем обе не по своей вине. Одну из них в Волгограде устроил пьяный 41-летний водитель «Тойота Камри».

- Водитель иномарки был с явными признаками алкогольного опьянения. Двигаясь по улице Коммунистической, напротив дома №19Д он выехал на полосу встречного движения и врезался в «Рено Логан». 44-летний водитель «Рено» и его 23-летний пассажир с травмами в больнице, а сам виновник ДТП не пострадал, - уточняют в региональном Главке.

Вторая авария с участием такси произошла ночью 10 мая в Светлоярском районе. Две разбитые вдребезги машины и четыре человека в больнице – такой итог необдуманного маневра 44-летнего водителя «десятки». Это он устроил жуткую аварию на трассе «Волгоград-Элиста». Пошел на обгон и лоб в лоб протаранил «Шкоду Рапид».

- Случилось это ночь 10 мая. Водитель «ВАЗ-21103» направлялся в сторону Элисты. На 86-м километре выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Шкода Рапид» под управлением 34-летнего жителя Москвы. Травмы в результате столкновения получили сам виновник аварии, его 42-летний пассажир, а также водитель и 34-летняя пассажирка иномарки. Всех госпитализировали, - сообщают в ГУ МВД по региону.

ДТП