Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2021 10:10

В двух районах Волгограда с 11 мая не будет горячей воды

Жителям Краснооктябрьского и Дзержинского придется греть воду в кастрюлях и чайниках больше недели
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий
В Волгограде проходят плановые отключения горячей воды.

В Волгограде проходят плановые отключения горячей воды.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Майские праздники в Волгограде прошли без отключений горячей воды, но уже с 11 числа в двух районах – Дзержинском и Краснооктябрьском – начнут проводить гидравлические испытания и планово-предупредительный ремонт. «КП-Волгоград» со ссылкой на «Концессии водоснабжения» напоминает адреса для жителей, которым придется греть воду в кастрюлях.

С 11 по 21 мая в Краснооктябрьском районе горячую воду отключат в домах на улицах Еременко, Гончарова, Металлургов, Таращанцев, Штеменко, Богунская, Кузнецова, Хользунова и других (полный список).

В Дзержинском на аналогичный период горячей воды не будет в поселке Аэропорт, а 11 и 12 мая на улицах Ангарская, Рыбалко, Римского-Корсакова (точный список домов).