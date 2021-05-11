«Шоу на могилах для избранных»: внучку маршала Чуйкова возмутил концерт на Мамаевом кургане

Внучку легендарного маршала возмутило шоу на могиле ее деда в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Внучка легендарного маршала Великой Отечественной войны Василия Чуйкова – Екатерина Чуйкова – написала пост негодования на своей страничке в соцсети, когда узнала о том, что 9 мая на Мамаевом кургане (где похоронен ее дед) устроили концерт для «избранных». Ее возмутил не только факт устроенного шоу на мемориале, но и то, что в День Победы волгоградские власти закрыли доступ для людей на главную высоту России.

«Считает ли себя волгоградская администрация вправе ограничивать доступ к святыне для горожан, но обеспечить допуск «избранным»? Сколько бюджетных средств налогоплательщиков было потрачено на это шоу? Безусловно, памятные мероприятия важны и нужны, но они должны быть возможны к посещению для всех, а также проводится в соответствующих для этого местах – коецнртных площадках, аренах…», - написала Екатерина Чуйкова, адресовал ряд вопросов к волгоградским властям.

И в конце своего гневного поста внучка маршала отметила, что подобные решения должны принимать исключительно ветераны и жители Волгограда, ведь это их город и их память. Надо сказать, что многие поддержали Екатерину Чуйкову в этом вопросе, резко раскритиковав «праздник для избранных», который устроили в Волгограде 9 мая 2021 года.