Таксист-бизнесмен из Волжского украл у московской компании 63 иномарки

Волжанин похитил у московской автомобильной компании 63 машины фирмы "Лифан". Фото: Андрей МИРЕЙКО

Следователи Управления МВД России по Волжскому завершили расследование громкого уголовного дела: они вскрыли аферу с машинами-такси, которую провернул 43-летний местный «бизнесмен». Этот предприниматель «кинул» московскую компанию на 44,2 миллиона рублей, украв 63 автомобиля марки «Лифан Солано II».

Этот ушлый волжский бизнесмен уже был неоднократно судим за мошенничество, но в 2017-м придумал новую схему дохода. Он решил открыть в Волжском новую компанию такси. Но денег на покупку автомобилей у него не было, и он поехал в Москву. Там, нашел компанию, которая согласилась дать ему иномарки в лизинг. От имени своего знакомого он подписал договоры, а чтобы быстрее поставить машины на учет, оформил с представителями столичной фирмы договор по их купле–продаже. Вот только платить за автомобили волжанин и не планировал.

- Приехав в Волжский, он оформил приобретение автотранспорта на имя подставных юридических лиц, подделав подписи якобы их руководителей. Потом предоставил в ГИБДД поддельные документы о несуществующих сделках по договорам лизинга и купли-продажи. После перепродаж платить столичной автокомпании за лизинг машин перестали, так как право собственности на переданные в аренду автомобили уже было утрачено. В связи с чем московская компания и обратилась в полицию, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В ходе следствия вскрылось, что с декабря 2017 по май 2018-го волжанин похитил так 63 иномарки. На него завели уголовное дело, и хотя свою вину он так и не признал, следователи собрали достаточно фактов, доказывающих аферу.

- Уголовное дело насчитывает 19 томов. Были проведены десятки экспертиз, обыски, выемки, допрошены свидетели. Более 20-ти похищенных автомобилей были найдены. Сейчас дело передали в суд. Грозит аферисту до 10 лет колонии, - уточняют в региональном Главке.