Припылили: из-за ливней Урюпинск стал похож на Венецию

Накануне в Урюпинске Волгоградской области прошли такие сильные дожди, что «столицу российской провинции» местные жители сравнили с Венецией. Ливень затопил улицу, вода стоит и не уходит. Ливневки не справляются с задачей. Местная жительница Надежда Прыткова снял видео и выложила в популярном паблике в соцсетях.

«На самом деле, чуть-чуть с ливневой промахнулись. Она там есть в двух метрах, но почему-то на возвышении», - объясняет Михаил Прытков.

Другие шутят: «на рыбалку ходить не нужно», «срочно нужны лодки и можно звать туристов», «пальмы только надо высадить, хоть искусственные».