Волгоградец на «Тойоте» протаранил такси: пострадали водитель и пассажир

Пьяный водитель протаранил такси. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В одиннадцать утра 10 мая в центре Волгограда произошла серьезная авария: «Тойота Камри» протаранила такси «Рено Логан». В итоге водитель и 23-летний пассажир получили травмы. По предварительной информации, виновник ДТП ехал по Коммунистической со стороны улицы Гагарина в направлении 13 Гвардейской. Мужчина свернул на полосу встречного движения, где и случилось столкновение.

Пострадавших таксиста и его пассажира госпитализировали в больницу.

- У водителя «Тойоты» имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения всех видах освидетельствования он отказался, на него составлен протокол, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

За отказ от освидетельствования виновнику аварии грозит крупный штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет.