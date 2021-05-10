Более ста тысяч волгоградцев посетили парад, Мамаев курган и набережную

Порядка ста тысяч человек посетили праздничные мероприятия в Волгограде 9 мая: на парад пришли посмотреть 10 тысяч горожан, на Мамаев курган приехали 40 тысяч волгоградцев, а на набережной собралось свыше 60 тысяч гуляющих. Всего же в регионе прошло 256 мероприятий в 127 населенных пунктах. Они собрали 155 тысяч зрителей.

- На обеспечение порядка и безопасности было задействовано свыше 2 тысяч сотрудников полиции, а также представители народных дружин, казачества, ЧОП и войска Росгвардии, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Храмы, церкви на Красную горку посетили почти 60 тысяч православных. Полицейские не допустили нарушений общественного порядка.