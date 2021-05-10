Спаслись женщины и дети: что известно о пожаре с тремя погибшими волгоградцами

Женщины с детьми успели выбраться из горящей комнаты. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Волгоградские следователи проводят проверку по факту гибели троих мужчин в коммунальной квартире на улице Толбухина в Дзержинском районе. Известно, что вечером 9 мая в гости к многодетной волгоградке пришел брат со своей семьей. Устроили застолье. В соседних комнатах проживали двое мужчин. Один из них первым почувствовал запах дыма и забил тревогу. Он единственный пытался потушить огонь, пока остальные выбирались из задымленного помещения.

- Спастись удалось женщинам и детям. Брат хозяйки одной из комнат, который в момент ЧП спал, а также два её соседа погибли, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По предварительной информации, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении.