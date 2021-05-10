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Происшествия10 мая 2021 12:52

В Городище «Рено» протаранил «Датсун»: пенсионерка и школьница в больнице

Женщина-водитель грубо нарушила правила и подрезала другую машину
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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ДТП произошло около шести вечера в Городищенском районе Волгоградской области: в районном поселке Ерзовка не поделили дорогу «Рено Логан» и «Датсун Он-До». В итоге два человека – 75-летняя женщина и 12-летняя девочка – получили травмы.

По предварительной информации, виновницей аварии стала 49-летняя водитель «Рено». Она ехала по улице Промышленная, на пересечении с Ленинадолжна была притормозить и приспустить «Датсун», но не сделал этого. В итоге произошло столкновение.

- В результате ДТП 75-летняя и 12-летняя пассажирки автомобиля «Рено» с травмами доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП