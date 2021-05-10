МЧС предупреждает волгоградцев о дожде и сильном ветре

В Волгоградской области уже вторые сутки идут дожди. В некоторых районах синоптики обещают сильные осадки, а также похолодание. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, сегодня, 10 мая, в городе-герое будет всего 10 градусов тепла.

- Температура воздуха в области днем +8...+13º, местами до +16º. В Волгограде температура днем +8...+10º, - рассказали в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Усилит прохладу северо-западный ветер. Временами его порывы достигнут 20 метров в секунду.

- ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует при получении информации о сильном ветре соблюдать меры безопасности, - прокомментировали в профильном ведомстве. Лучше не оставлять машины под деревьями, обходить шаткие конструкции, закрывать дома окна.

Отметим, что в северных и южных районах региона ожидается высокая пожароопасность. Волгоградцам напоминают, что разводить костры запрещено.