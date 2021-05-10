9 мая общественный транспорт перевез 200 тысяч волгоградцев

Порядка 200 тысяч пассажиров перевез общественный транспорт Волгограда 9 мая. Горожане и гости спешили успеть на парад, концерты, акции, салют. Более 450 автобусов, троллейбусов и трамваев работали в усиленном режиме в праздничный день. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что скоростные трамваи после одиннадцати ночи курсировали с минимальным интервалом – каждые 10 минут. А транспорт работал до полуночи. В 21:30 возобновили движение на остановках «Мамаев курган» и «Центральный стадион». После праздничного салюта волгоградцам хватило места в общественном транспорте.

- Транспорт справился с нагрузкой и работал с запасом провозной способности, - отметили в мэрии.