День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом

Праздничный салют прогремел на набережной Волгограда. Фото: Кирилл ПЕНКИН

День Победы в Волгограде был насыщенным. 9 мая жители и гости города-героя посетили парад, концерты, реконструкцию и другие мероприятия. Завершился праздник ярким артиллерийским салютом на Центральной набережной. Несмотря на плохую погоду, а сегодня дождливо и холодно, зрителей собралось много. По традиции, военные запустили 30 залпов из пушек, а заряды фейерверков добавили зрелищности иллюминации.

Ранее на Мамаевом кургане состоялись концерт и лазерное шоу «Свет Великой Победы». Правда, посмотреть инсталляцию смогли не все: из-за большого числа людей, собравшихся на главной высоте России накануне, власти приняли решение ограничить доступ. Пускали только по пригласительным.