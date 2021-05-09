Подробности массового ДТП под Волгоградом: 3-летняя девочка в реанимации

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Вечером 9 мая на трассе под Волгоградом едва не разбилась целая семья: чудом выжила 3-летняя девочка, она в реанимации. Водитель, ее папа, тоже спасся, а вот мама умерла от травм. По данному факту сотрудники ГУ МВД и СУ СКР по Волгоградской области проводят проверку.

Стали известны обстоятельства трагедии. Погибшая женщина с мужем и ребенком ехала на «Приоре». Легковушка зацепила припаркованный на обочине автокран, затем сбила 25-летнюю девушку и опрокинулась.

- Трехлетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована. За ее жизнь сейчас борются волгоградские врачи-реаниматологи. У пострадавшей женщины-пешехода медики диагностируют множественные переломы, она также находится в больнице, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.