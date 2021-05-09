Вечером 9 мая центр Волгограда сковала пробка

Долгожданный День Победы в Волгограде отметили массовыми мероприятиями. Даже сильный дождь не помешал людям, соскучившимся по праздникам, собраться на набережной ради салюта. А после толпы людей хлынули в общественный транспорт. В центре на проспекте Ленина в границах от улицы Комсомольской до Аллеи Героев в сторону Краснооктябрьского района двухбалльные пробки. В сторону южной части города от Комсомольской до Порт-Саида тоже затор. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на «Яндекс. Пробки».

Отметим, что сегодня общественный транспорт работает в усиленном режиме и до полуночи. Пассажиров заранее предупредили, что набиваться в салоны не стоит – автобусов, трамваев и троллейбусов хватит всем. Но из-за непрекращающегося дождя, от которого нигде не спрятаться, горожане вряд ли будут долго ждать.