На Мамаевом кургане в Волгограде со сценической конструкции сорвался мужчина

Пострадавший отделался вывихом. Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде на Мамаевом кургане перед концертом ансамбля Росгвардии произошло ЧП: один из рабочих, подготавливавших площадку для мероприятия, сорвался вниз с высокой сценической конструкции. На место приехала «скорая», мужчину госпитализировали в больницу №25.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, состояние пациента стабильное, серьезных повреждений нет. Волгоградец отделался вывихом, угрозы для жизни нет.

Отметим, что несмотря на инцидент, концерт начался вовремя. волгоградцы даже в непогоду пришли посмотреть на выступление ансамбля под управлением Виктора Елисеева.