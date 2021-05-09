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Происшествия9 мая 2021 21:19

На Мамаевом кургане в Волгограде со сценической конструкции сорвался мужчина

Волгоградца госпитализировали в больницу №25
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Пострадавший отделался вывихом.

Пострадавший отделался вывихом.

Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде на Мамаевом кургане перед концертом ансамбля Росгвардии произошло ЧП: один из рабочих, подготавливавших площадку для мероприятия, сорвался вниз с высокой сценической конструкции. На место приехала «скорая», мужчину госпитализировали в больницу №25.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, состояние пациента стабильное, серьезных повреждений нет. Волгоградец отделался вывихом, угрозы для жизни нет.

Отметим, что несмотря на инцидент, концерт начался вовремя. волгоградцы даже в непогоду пришли посмотреть на выступление ансамбля под управлением Виктора Елисеева.

ЧП