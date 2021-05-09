Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 мая 2021 19:13

Под Волгоградом в массовом ДТП одна пассажирка погибла, четверо в больнице

Среди пострадавших два ребенка
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий
Под Волгоградом в ДТП погибла женщина.

Под Волгоградом в ДТП погибла женщина.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Около шести вечера 9 мая в Городищенском районе произошло массовое ДТП, в котором одна женщина погибла, еще несколько человек госпитализировали. Среди пострадавших – два ребенка. Известно, сначала что напротив Самофаловки перевернулась «Дэу».По предварительной информации, водитель потерял управление. Мама с малышом получили травмы.

Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Проезжавший на гидробуре «Исузу» водитель остановился, чтобы помочь. В него врезалась «Приора». Пассажирка легковушки скончалась на месте, еще одну женщину с трехлетним ребенком увезли в больницу. Обстоятельства устанавливаются.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа районного отдела МВД, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП