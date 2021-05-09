Забивает второй матч кряду: болельщики «Ротора» определили лучшего игрока в матче с «Сочи»

Алексей Щеткин. Фото: СК "Ротор".

Далеко не после каждого матча «Ротор» проводит опрос среди болельщиков, чтобы определить лучшего игрока команды. Когда сине-голубые проигрывали и показывали невнятный футбол, клуб не решался на такое голосование. Болельщики вряд ли могли кого-то выделить с положительной стороны. Однако встреча 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ротором» не этот случай. Волгоградцам не хватило всего нескольких секунд, чтобы удержать на выезде ничейный результат. Подопечные Юрия Батуренко уступили со счетом 1:2, но не заслужили камень в свой огород. Мяч в составе волгоградской команды забил Алексей Щеткин. Нападающий отличается уже второй тур кряду. И именно его поклонники «Ротора» выбрали лучшим игроком сине-голубых в матче с «Сочи».

Казахстанский нападающий набрал 44% голосов. В игре 29-го тура РПЛ он провел на поле 68 минут. Кроме гола, он отметился 3 ударами по воротам, сделал 13 передач, около половины из которых были точными. Также Щеткин вступил в 14 единоборств, из которых выиграл 29%.

На втором месте в опросе за звание лучшего игрока «Ротора» в матче с «Сочи» расположился вратарь Йосип Чондрич. У него 21% голосов. На третьей строчке с 16% полузащитник Николай Кипиани. А ставший лучшим футболистом матча по мнению экспертов РПЛ Зурико Давиташвили по версии болельщиков сине-голубых остался за пределами тройки.