После Дня Победы похолодание и ураган: какая погода будет в Волгограде 10 мая

Понедельник в Волгограде будет ветреным, дождливым и нетеплым Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области почти летнюю погоду сменит похолодание. Температура воздуха понизится, а еще будут ураган и ливни. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. 10 мая в Волгограде и области будут кратковременные дожди, а местами пойдут сильные. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, однако местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью составит +3...+8º, местами +9...+13°. Завтра днем +8...+13º, местами до +16º. В отдельных северных и в отдельных южных районах области ожидается высокая пожароопасность.

В Волгограде ближайшей ночью столбики термометров будут показывать 5-7 градусов со знаком «плюс». В понедельник днем теплее +8...+10º не будет.