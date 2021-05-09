Фото со странички Максима Рогачева в социальных сетях

В Волгограде скончался радиоведущий Максим Рогачев. К сожалению, ему не удалось оправиться от тяжелой травмы головы. Молодого человека не стало сегодня, 9 мая. Смерть Максима "КП-Волгоград" подтвердили в облздраве. Радиоведущему было всего 29 лет.

Медики боролись за жизнь Максима Рогачева около 20 дней. Он получил тяжелую травму головы 20 апреля во время несчастного случая на строительной базе в Советском районе. Волгоградец подрабатывал там в свободное от работы ведущим на радио время. При разборе металлических конструкций одна из них вместе с плитой рухнула на Максима. В тяжелом состоянии скорая помощь привезла его в Волгоградскую областную больницу №1. Медики провели сложнейшую операцию, которая длилась около 12 часов. Некоторое время диджей находился в коме, однако затем пришел в сознание.

Коллеги и родные просили волгоградцев стать донорами крови для Максима Рогачева. Однако выжить парню все же не удалось.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Максима Рогачева.