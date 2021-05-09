Скульптуру «Родина-мать зовет!» сняли из космоса

Фото Роскосмос.

Скульптура «Родина-мать зовет!» без сомнения является символом победы в Великой Отечественной войне и считается одной из самых величественных в мире. Даже из космоса виден этот могущественный монумент. Ко Дню Победы Росмосмос опубликовал снимки волгоградской скульптуры, сделанные со спутника.

Вообще, Роскосмос показал,как выглядит из космоса не только «Родина-Мать», а все скульптуры из триптиха Победы.

Фото Роскосмос.

К слову, в 2020-м году Роскосмос сделал серию спутниковых снимков мест воинской славы, и Волгоград также попал в эту галерею. На фотографии, сделанном с помощью российской орбитальной группировки, был представлен современный вид мест боевых сражений Великой Отечественной войны в их настоящем обличии.