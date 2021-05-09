Детский фестиваль, солдатский привал и полевая кухня: как в Волгограде отмечают День Победы 9 мая 2021 года

В Волгограде проходит День Победы
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоград встретил 76-ю годовщину Великой Победы пасмурной погодой. Но несмотря на это, на улицах городах большое число людей, которые активно отмечают 9 мая. Традиционно праздник начался с военного парада. После него праздничные мероприятия проходят в разных районах города. Основные торжества проходят в центре Волгограда. «КП-Волгоград» рассказывает и показывает, как жители и гости города отмечают День Победы 9 мая 2021 года.
"Бессмертный полк" проходил онлайн, но волгоградцы все равно вышли на улицы с фотографиями своих героев
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Около часа дня с Центральной набережной Волгограда в путь отправился ретро авто- и мотопробег. Около ста единиц техники разных времен, в том числе периода Великой Отечественной войны, направились на Мамаев курган. Оттуда колонна взяла курс на площадь Павших Борцов.
По центру Волгограда проехалась ретро колонна автомобилей и мотоциклов
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На Верхней террасе Центральной набережной на сцене у фонтана начался детский конкурс-фестиваль «Дети Мира и Дети Войны». В нем приняли более 2 000 учащихся музыкальных школ, детско-юношеских центров и школ искусств областного центра. Сводный хор волгоградских школьников и ветеранов исполнил знаменитую песню «День Победы».
На верхней террасе набережной прошел детский фестиваль-конкурс
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Реконструкторы в течение праздничного дня показывают солдатский быт, привал, командирский блиндаж и полевую почту. Волгоградцы и гости города могут отведать солдатскую кашу.
Волгоградцы выстроились в очереди, чтобы попробовать солдатскую кашу
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградцы поют песни военных лет
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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