Детский фестиваль, солдатский привал и полевая кухня: как в Волгограде отмечают День Победы 9 мая 2021 года

В Волгограде проходит День Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград встретил 76-ю годовщину Великой Победы пасмурной погодой. Но несмотря на это, на улицах городах большое число людей, которые активно отмечают 9 мая. Традиционно праздник начался с военного парада. После него праздничные мероприятия проходят в разных районах города. Основные торжества проходят в центре Волгограда. «КП-Волгоград» рассказывает и показывает, как жители и гости города отмечают День Победы 9 мая 2021 года.

"Бессмертный полк" проходил онлайн, но волгоградцы все равно вышли на улицы с фотографиями своих героев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Около часа дня с Центральной набережной Волгограда в путь отправился ретро авто- и мотопробег. Около ста единиц техники разных времен, в том числе периода Великой Отечественной войны, направились на Мамаев курган. Оттуда колонна взяла курс на площадь Павших Борцов.

По центру Волгограда проехалась ретро колонна автомобилей и мотоциклов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Верхней террасе Центральной набережной на сцене у фонтана начался детский конкурс-фестиваль «Дети Мира и Дети Войны». В нем приняли более 2 000 учащихся музыкальных школ, детско-юношеских центров и школ искусств областного центра. Сводный хор волгоградских школьников и ветеранов исполнил знаменитую песню «День Победы».

На верхней террасе набережной прошел детский фестиваль-конкурс Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Реконструкторы в течение праздничного дня показывают солдатский быт, привал, командирский блиндаж и полевую почту. Волгоградцы и гости города могут отведать солдатскую кашу.

Волгоградцы выстроились в очереди, чтобы попробовать солдатскую кашу Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы поют песни военных лет Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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