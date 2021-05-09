На Волжской ГЭС продлили сбросы в режиме «рыбной полки»

Благодаря дождям сроки весенних сбросов могут продлить. Фото Волжской ГЭС.

В этом году Волго-Ахтубинская пойма хорошо наполнилась водой. А все потому, что по указанию Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Волжская ГЭС уже вторую неделю работает в режиме холостых сбросов. Весенний пропуск воды начался еще 19 апреля 2021 года. К 5 маю выполнили «сельскохозяйственную полку» по заполнению водой пойменных лугов и ериков поймы. С сегодняшнего дня – 8 мая 2021 года – Волжская ГЭС будет работать в режиме «рыбохозяйственной полки». Среднесуточные расходы воды составляют 17000±500 кубометров в секунду.

- «Рыбная полка» необходима для создания благоприятной водной обстановки для нереста рыбы в низовьях Волги. Ее продолжительность будет определена Росводресурсами в зависимости от фактически складывающейся гидрологической обстановки, - уточняют в пресс-службе Волжской ГЭС.

Не исключено, что из-за обильных дождей весенний пропуск воды продлится дольше запланированного (в первоначальных планах конечной датой сбросов было 10 мая), сейчас называют крайний срок – 25 мая.