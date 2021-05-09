15 километров в пути: в Волгограде стартовал автопробег ретро автомобилей

По улицам Волгограда поехали автомобили и мотоциклы военных лет Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде уже не первый в год в честь Дня Победы проходит пробег автомобилей и мотоциклов военных лет. Сегодня, 9 мая, около 13.00 участники акции «Слава Русскому Солдату» взяли курс с нижней террасы Центральной набережной. В авто- и мотопробеге задействовали около ста единиц техники. Среди них - мотоцикл М-72, автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-67, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

В пробеге приняли участие автомобили и мотоциклы разных лет Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Колонна участников технических клубов города и области с набережной отправилась на улицу Краснознаменскую, затем по проспекту Ленина проследовала до Мамаева кургана. В обратном направлении мотоциклы и автомобили доедут до площади Павших Борцов. Протяженность маршрута – более 15 километров. При это из-за пробега не стали перекрывать движение по проспекту Ленина.

Из-за автопробега проспект Ленина перекрывать не стали Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все автомобили и мотоциклы, участвующие в патриотической акции «Слава Русскому Солдату», украсили символикой Дня Победы – флагами и георгиевскими лентами. А водители надели военную форму времен Великой Отечественной войны.