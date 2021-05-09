Мэрия рассказала, почему волгоградцев просили не смотреть парад Победы с балконов

Волгоградцам запретили смотреть военный парад с балконов, но разрешили посмотреть с Аллеи героев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде празднование 9 мая началось с военного парада на площади Павших Борцов. Увидеть парадные группы и военную технику – современную и времен Великой Отечественной войны – хотели многие волгоградцы и гости города. Их пустили к площади с Аллеи героев. Проживающие горожане на улице Мира могли посмотреть за колонной военной техники с балконов своих квартир. Однако их накануне попросили во время парада на балконы не выходить. Листовки с просьбами были развешаны у входов в подъезды. Администрация Волгограда рассказала, почему горожанам с утра в День Победы нельзя было выходить на балконы.

- Эта мера направлена на обеспечение безопасности участников и гостей военного парада. Возможность посмотреть прохождение пеших и моторизованных колонн была предоставлена всем желающим непосредственно с Площади Павших борцов, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9 мая 2021 в Волгограде: полная программа праздничных мероприятий

В Волгограде 9 мая 2021 года несмотря на коронавирус масштабно отметят День победы (подробности).

Волгоград отмечает День Победы: прямая онлайн-трансляция

Самые яркие моменты праздника 9 мая 2021 года в Волгограде глазами наших корреспондентов (подробности).

Лучшие фото с Парада Победы в Волгограде 9 мая 2021 года

С равнением на ветеранов на площади прошло торжественное шествие (подробности).